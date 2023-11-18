В субботу, 18 ноября, стартовал 17 тур чемпионата Украины в Первой лиге. Счета и обзор матчей группы А – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2023/24. Группа А, 17 тур

Эпицентр – Прикарпатье – 1:1

Голы: Липовуз, 55 – Цоцюра, 34

Подолье – Карпаты Львов – 0:1

Гол: Векляк, 49

Агробизнес – Буковина – 3:0

Голы: Галенков, 43, Кузьмин, 59, Толочко, 90

Металлист – Нива Бузова – 1:1

Голы: Рязанцев, 56 – Дворовенко, 90+3

Нива Тернополь – Хуст – 4:1

Голы: Бороденко, 18, 45+1, Голодей, 40 (пен), Гатала, 62 (пен) – Вагин, 9

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Хмельницкое Подолье принимало Карпаты на поле, которое местами напоминало огород. На сложном газоне командам было сложно продемонстрировать свою лучшую игру. На 16-й минуте могли забивать хозяева, но Кожухарь спас львовян после выхода один на один. Карпаты ответили ударом Невеса, с которым справился Непогодов. По сути, это все в первом тайме. После перерыва "львы" все же забили – успех принес угловой. На 49-й минуте отличился Векляк, замкнувший навес Сакива.

Костенко удвоил преимущество Карпат, но гол отменили из-за офсайда. В итоге, гол Векляка стал единственным, хотя на последних секундах Кожухарь спас "львов" после удара Задои. 0:1 – Карпаты набрали 42 очка и возглавляют группу А. У Агробизнеса 29 баллов.

В других поединках Агробизнес разобрался с Буковиной (3:0) и удерживает второе место. Металлист на последних секундах упустил победу над Нивой Бузова. Харьковчане не смогли подняться с последнего места и обойти Хуст, потерпевший разгром в Тернополе. Был еще один матч, который не виявил победителя – Эпицентр и Прикарпатье поделили очки.

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