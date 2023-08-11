В пятницу, 11 августа, стартовал 3-й тур чемпионата Украины 2023/24 среди команд Первой лиги. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2023/24, 3-й тур

Кремень – Виктория – 0:1

Гол: Чеглов, 36

ФСК Мариуполь – Полтава – 1:1

Голы: Гарнага, 89 (авт) – Щербак, 61

Удаление: Булгаков, 48 (Мариуполь)

Нива Бузова – Нива Тернополь – 2:1

Голы: Сергийчук, 4, (пен) Пономарь, 61 – Ризнык, 67

Прикарпатье – Карпаты Львов – 0:1

Гол: Игор Алвес, 78 (пен)

Эпицентр – Агробизнес – 1:1

Голы: Беженар, 85 (пен) – Заец, 82

Левый Берег – Чернигов-ШВСМ – 5:1

Голы: Войцеховский, 16, Дедух, 33, Синица, 62, Когут, 65, Литовченко, 69 – Койдан, 83

Удаления: Когут, 26, Акимов, 84 – Зенченко, 82

Львовские Карпаты снова посетили Ивано-Франковск, надеясь взять реванш у Прикарпатья за недавний вылет из Кубка Украины. Ноли на табло держались на протяжении большей части игры, а на 76-й минуте арбитр назначил спорный пенальти за фол против Чачуа. Игор Алвес Невес с точки переиграл кипера, забив победный гол во втором туре подряд для команды Мирона Маркевича. 0:1 – Карпаты реабилитировались за поражение в Кубке и продолжили победную серию в чемпионате. У львовян 9 очков в трех турах Первой лиги, у ивано-франковцев всего 1 балл.

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В "дерби Нив" Бузова обыграла Тернополь. Уже в дебюте Сергийчук реализовал пенальти, пробив "паненкой", а после перерыва хозяева удвоили свое преимущество. Ризнык голом-красавцем сократил отставание тернополян, но на этом все. Нива Бузова идет без потерь в Группе А – 3 матча, 9 очков.

Виктория минимально обыграла Кремень, одержав первую победу в сезоне после двух ничьих. Кремень с одним баллом на дне Группы Б. В еще одном матче этой группы Мариуполь, играя в меньшинстве, благодаря автоголу на последних минутах вырвал ничью у Полтавы.

Эпицентр и Агробизнес разошлись миром в дерби Хмельнитчины - 1:1. Команды обменялись голами в конце игры и забрали по одному баллу.

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