Відбулись п'ятничні поєдинки 12-го туру Першої ліги, в яких, зокрема, Карпати сенсаційно програли Епіцентру. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Перша ліга 2022/23, 12-й тур

Група А

Епіцентр – Карпати – 1:0

Гол: Є. Шевченко, 38

Група Б

МФК Металург – Скорук – 1:0

Гол: Сидоров, 11

Кремінь – Полтава – 4:3

Голи: Азізов, 15, Галата, 31, 69, Вівдич, 77 – Коваленко, 53, Стрельцов, 85, Савенков, 88

В групі А відбувся один поєдинок, який завершився сенсаційною перемогою Епіцентру над Карпатами. Рахунок вдалось відкрити наприкінці першого тайму – Євген Шевченко головою в падінні замкнув навіс з правого флангу.

Перша ліга: Металург розписав нічию з Черніговом і збільшив безвиграшну серію до 7 матчів, Епіцентр здолав Маріуполь

У групі Б в п'ятницю зіграли 2 матчі. В першому МФК Металург мінімально здолав Скорук. Єдиний м'яч в активі Сидорова. А Кремінь перестріляв Полтаву в божевільному поєдинку. Азізов відкрив рахунок на 15 хвилині, а Галата подвоїв перевагу на 31-й. Полтава відіграла один м'яч, але Галата та Вівдич оформили начебто розгромну перемогу. Втім, Стрельцов та Савенков наприкінці гри скоротили відставання до мінімально, але Кремінь зміг втримати перемогу.

Карпати на останній хвилині вирвали неймовірну перемогу і не відпустили Полісся у відрив – результати Першої ліги