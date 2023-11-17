В отборе на чемпионат Европы состоялись очередные поединки. Читайте отчет об играх в группах Е и Н на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация, 9-й тур

Группа Е

Молдавия – Албания – 1:1

Голы: Бабогло, 87 – Чикаллеши, 25 (п.)

Группа Н

Финляндия – Северная Ирландия – 4:0

Голы: Похьянпало, 42 (п.), Хаканс, 48, Пукки, 74, Лод, 88

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В группе Е Албания на выезде не удержала победу над Молдовой. В середине первого тайма форвард Коньяспора Соколь Чикаллеши с пенальти вывел "горных орлов" вперед. Хозяева, однако, не опустили рук и до последнего бились, пытаясь зацепиться за результат. За 4 минуты до завершения основного времени лидер Карпат Владислав Бабогло сумел сравнять, забив уже в третьем матче сборной подряд.

Ничья досрочно вывела Албанию на Евро. В своб очередь Молдавии, чтобы впервые в истории выйти на чемпионат Европы, надо надеяться на потерю очков Чехии со сборной Польши, а в последнем туре самим обыграть чехов на выезде.

В группе Н Финляндия на своем поле разбила Северную Ирландию. "Суоми" давно потеряли шансы пробиться на чемпионат Европы напрямую, сохраняя лишь возможность сыграть в переходных матчах. Похьянпало в конце первого тайма с пенальти вывел хозяев вперед, а сразу после перерыва Хаканс фактически решил судьбу встречи. Еще два гола в конце встречи окончательно добили ирландцев.

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