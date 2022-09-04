В воскресенье, 4 сентября, были сыграны два матча чемпионата Украины среди команд Первой лиги. Счета и обзор поединков – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2022/23, 2 тур

Буковина – Диназ – 0:0

Нива Тернополь – Карпаты Львов – 0:1

Гол: Чачуа, 82

В Тернополе местная Нива принимала львовские Карпаты. Несколько недель назад эти команды уже встречались в товарищеском поединке. Тогда все решил быстрый гол Игоря Дуця.

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Нива начала активнее и могла забивать на 7-й минуте. Болденков спас Карпаты, выбив мяч с линии ворот после удара Олега Хруставки. "Львы" явно не радовали своей игрой Андрея Тлумака, который уже на 24-й минуте провел замену. Вместо ветерана Андрея Ткачука вышел Владислав Приймак.

Нива продолжила "возить" гостей. Лепка вступил в игру, отразив удар головой из пределов штрафной. Карпаты ответили моментом Ростислава Таранухи, не попавшего в створ. В итоге, первый тайм завершился нулями, хотя тернополяне были ближе к голу.

После перерыва "зелено-белые" создали классный шанс, однако эффектный сейв Максима Механива не позволил гостям открыть счет. Убойный момент был у Козака, не попавшего в створ ворот Карпат.

Но таки забили Карпаты. К голу привел вброс из-за боковой, который замкнул Чачуа. Андрей Тлумак так праздновал, что даже подвернул ногу. Отыграться Нива уже не смогла, хотя моменты были. "Львы" набрали 6 очков и вместе с Полесьем возглавляют подгруппу А Первой лиги. У обеих команд по 6 очков. Нива с одним баллом в нижней части таблицы.

В другом поединке дня Буковина и Диназ головы не забивали – нулевая ничья.