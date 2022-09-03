Первая лига 2022/23, 2-й тур

МФК Металлург – ЛНЗ Черкассы – 2:1

Голы: Сидоров, 65, 70 – Тищенко, 23

Оболонь – Полтава – 2:1

Голы: Батальский, 23, Краснопир, 90 – Томенко, 11

Эпицентр – Полесье – 1:2

Голы: Пучковский, 56 – Грицук, 47, (пен.), Кушниренко, 77

В первом матче игрового дня МФК Металлург одержал волевую победу над ЛНЗ. Тищенко вывел гостей вперед на 23 минуте, а дубль Сидорова за 5 минут после перерыва принес победу команде из Запорожья. Оболонь по аналогичному сценарию победила Полтаву. Томенко открыл счет во встрече на 11-й минуте, но Батальский выровнял положение на 23-й минуте. Победителя удалось определить на 90 минуте благодаря голу Краснопира.

Скандал в Первой лиге – директор Кременя угрожает снять команду с чемпионата

Полесье на выезде вырвало победу над Эпицентром. Первая половина прошла без голов, а сразу после перерыва Грицук реализовал пенальти и вывел житомирцев вперед. Пучковский довольно быстро восстановил статус-кво, но победа была за Полесье благодаря голу Кушниренко в конце игры.

Таким образом, Полесье стало лидером группы А, набрав 6 очков после 2 туров. МФК Металлург и Оболонь с 4 очками разместились на втором и третьем местах в группе Б.

Карпаты разгромили Мариуполь, Полесье не отстает, один матч не состоялся – стартовала Первая лига