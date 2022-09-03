Первая лига: Полесье вырвало победу и вырвалось в лидеры, синхронные победы МФК Металлург и Оболони
Состоялись субботние матчи 2-го тура Первой лиги. Читайте отчет о матчах на Футбол 24.
Первая лига 2022/23, 2-й тур
МФК Металлург – ЛНЗ Черкассы – 2:1
Голы: Сидоров, 65, 70 – Тищенко, 23
Оболонь – Полтава – 2:1
Голы: Батальский, 23, Краснопир, 90 – Томенко, 11
Эпицентр – Полесье – 1:2
Голы: Пучковский, 56 – Грицук, 47, (пен.), Кушниренко, 77
В первом матче игрового дня МФК Металлург одержал волевую победу над ЛНЗ. Тищенко вывел гостей вперед на 23 минуте, а дубль Сидорова за 5 минут после перерыва принес победу команде из Запорожья. Оболонь по аналогичному сценарию победила Полтаву. Томенко открыл счет во встрече на 11-й минуте, но Батальский выровнял положение на 23-й минуте. Победителя удалось определить на 90 минуте благодаря голу Краснопира.
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Полесье на выезде вырвало победу над Эпицентром. Первая половина прошла без голов, а сразу после перерыва Грицук реализовал пенальти и вывел житомирцев вперед. Пучковский довольно быстро восстановил статус-кво, но победа была за Полесье благодаря голу Кушниренко в конце игры.
Таким образом, Полесье стало лидером группы А, набрав 6 очков после 2 туров. МФК Металлург и Оболонь с 4 очками разместились на втором и третьем местах в группе Б.
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