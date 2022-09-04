У неділю, 4 вересня, були зіграні два матчі чемпіонату України серед команд Першої ліги. Рахунки і огляд поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга 2022/23, 2 тур

Буковина – Діназ – 0:0

Нива Тернопіль – Карпати Львів – 0:1

Гол: Чачуа, 82

У Тернополі місцева Нива приймала львівські Карпати. Кілька тижнів тому ці команди вже зустрічалися в товариському поєдинку. Тоді все вирішив швидкий гол Ігоря Дуця.

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Нива почала активніше і могла забивати на 7-й хвилині. Болденков врятував Карпати, вибивши м'яч з лінії воріт після удару Олега Хруставки. "Леви" явно не тішили своєю грою Андрія Тлумака, який вже на 24-й хвилині провів заміну. Замість ветерана Андрія Ткачука вийшов Владислав Приймак.

Нива продовжила "возити" гостей. Льопка вступив у гру, відбивши удар головою з меж штрафного. Карпати відповіли моментом Ростислава Таранухи, який не влучив у площину. Зрештою, перший тайм завершився нулями, хоча тернополяни були ближчими до гола.

По перерві "зелено-білі" створили класний шанс, проте ефектний сейв Максима Механіва не дозволив гостям відкрити рахунок. Вбивчий момент був у Козака, який не влучив у площину воріт Карпат.

Але забили таки Карпати. До гола призвело вкидання з-за бокової, яке замкнув Амбросій Чачуа. Андрій Тлумак так святкував, що аж підвернув ногу. Відігратися Нива вже не змогла, хоч моменти були. "Леви" набрали 6 очок і разом з Поліссям очолюють підгрупу А Першої ліги. У обох команд по 6 очок. Нива з одним балом в нижній частині таблиці.

В іншому поєдинку дня Буковина і Діназ голів не забивали – нульова нічия.