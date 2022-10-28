Перша ліга 2022/23, 10-й тур

Група А

Епіцентр – Діназ – 3:2

Голи: Гірний, 45+2, 87, Буряк, 82 – Богунов, 5, Мораренко, 52

Група Б

Кремінь – ЛНЗ – 1:1

Голи: Галата, 57 – Хамелюк, 8

Епіцентр у результативному поєдинку виявився сильнішим за Діназ. Команди обмінялись голами Гірного та Богунова до перерви, а Мораренко вивів Діназ вперед на старті другої половини. Але кінцівка перевернула гру з голови на ноги – Буряк та Гірний за 5 хвилин перетворили поразку Епіцентра на перемогу.

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В поєдинку групи Б Кремінь та ЛНЗ розійшлись миром. Хамелюк відкрив рахунок на 8 хвилині, але Галата на 57-й врятував Кремінь від поразки.

Таким чином, Епіцентр набрав 17 очок та наблизився до Карпат, які наразі другі в групі А Першої ліги, Діназ з 9 пунктами залишився шостим. ЛНЗ вийшов в лідери у групі Б, набравши 20 очок, однак у другої Оболоні на 1 бал менше та гра в запасі. Кремінь з 12 пунктами залишився третім.

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