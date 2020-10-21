Первая лига: Яковенко начал с победы, Черноморец укрепил лидерство, роскошный гол с углового принес Полесью 3 очка
В среду, 21 октября, прошли поединки 8-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Первая лига, 8 тур
Полесье – Кремень – 2:0
Голы: Гавриленко, 45+2, Галенко, 57
Оболонь – Агробизнес – 1:0
Гол: Бровченко, 5
Кристалл – Горняк-Спорт – 1:3
Голы: Семенина, 39 – Батюшин, 45 (пен), Чередниченко, 51, Карась, 78
ВПК-Агро – Черноморец – 0:2
Голы: Лиховидько, 36, Авагимян, 90+1
Прикарпатье – Нива Тернополь – 2:1
Голы: Дитко, 33, Шпирка, 46 – Малащук, 48
Удаления: Мелинишин, 47 – Ризнык, 49
Николаев – Верес – 0:0
Альянс – Волынь – начало в 16:00
Металлист 1925 – Авангард – начало в 17:00
Программу игрового дня открыл матч в Житомире, где встречались соседи по турнирной таблице – Полесье принимало Кремень. Хозяева забили на последних секундах первого тайма. Максим Гавриленко отличился прямым ударом с углового – мяч по невероятной дуге влетел в ворота. Как выяснилось, этот гол стал победным. Во второй половине игры Полесье укрепило преимущество – Галенко точным ударом головой замкнул подачу с фланга. 2:0 – победа хозяев.
Оболонь в дебютном матче под руководством Павла Яковенко принимала Агробизнес. Хозяева открыли счет уже в дебюте – Юрий Бровченко отправил мяч в ворота после ошибки вратаря, который выпустил круглого из рук. Этот мяч так и остался единственным. Павел Яковенко дебютировал с победы.
Яковенко официально возглавил Оболонь
Кристалл и Горняк-Спорт обменялись забитыми мячами еще до перерыва. На гол Семенины со штрафного гости ответили точным пенальти в исполнении Батюшина. А вот после перерыва забивали исключительно гости – голы Чередниченко и Карася после розыгрышей стандартов принесли команде из Горишних Плавней3 очка.
Лидер турнирной таблицы – Черноморец – гостил у ВПК-Агро. В середине первой половины игры фаворит подтвердил свой статус. Быстрая контратака одесситов завершилась точным ударом Лиховидько. В конце поединка Черноморец забил еще раз. На этот раз с пенальти – команда Сергея Ковальца продолжает возглавлять турнирную таблицу Первой лиги, набрав 18 очков.
В западном дерби сошлись Прикарпатье и Волынь. Поединок проходил в Калуше, ведь Ивано-Франковск оказался в красной карантинной зоне. Прикарпатье забило первым – Дитко мощным ударом с линии штрафной поразил дальний угол. Второй тайм ошеломил развитием событий. В первой же атаке хозяева удвоили свое преимущество, но тут же остались в меньшинстве после удаления Мелинишина, получившего вторую желтую за игру рукой. Пенальти реализовал Малащук, сократив отставание Нивы. И тут же команда из Тернополя тоже осталась вдесятером – Ризнык был удален за повторное предупреждение, которое получил за симуляцию. В конце концов, матч так и завершился. Прикарпатье обошло Ниву и оторвалось от опасной зоны.
Верес и Николаев так и не сумели поразить ворота друг друга. Нулевая ничья оставила обе команды вблизи топ-3.
Динамо краще, ніж гадали: ключові помилки Луческу та Сидорчука проти Юве і відповіді на важливі запитання