Первая лига, 8 тур

Полесье – Кремень – 2:0

Голы: Гавриленко, 45+2, Галенко, 57

Оболонь – Агробизнес – 1:0

Гол: Бровченко, 5

Кристалл – Горняк-Спорт – 1:3

Голы: Семенина, 39 – Батюшин, 45 (пен), Чередниченко, 51, Карась, 78

ВПК-Агро – Черноморец – 0:2

Голы: Лиховидько, 36, Авагимян, 90+1

Прикарпатье – Нива Тернополь – 2:1

Голы: Дитко, 33, Шпирка, 46 – Малащук, 48

Удаления: Мелинишин, 47 – Ризнык, 49

Николаев – Верес – 0:0

Альянс – Волынь – начало в 16:00

Металлист 1925 – Авангард – начало в 17:00

Программу игрового дня открыл матч в Житомире, где встречались соседи по турнирной таблице – Полесье принимало Кремень. Хозяева забили на последних секундах первого тайма. Максим Гавриленко отличился прямым ударом с углового – мяч по невероятной дуге влетел в ворота. Как выяснилось, этот гол стал победным. Во второй половине игры Полесье укрепило преимущество – Галенко точным ударом головой замкнул подачу с фланга. 2:0 – победа хозяев.

Оболонь в дебютном матче под руководством Павла Яковенко принимала Агробизнес. Хозяева открыли счет уже в дебюте – Юрий Бровченко отправил мяч в ворота после ошибки вратаря, который выпустил круглого из рук. Этот мяч так и остался единственным. Павел Яковенко дебютировал с победы.

Яковенко официально возглавил Оболонь

Кристалл и Горняк-Спорт обменялись забитыми мячами еще до перерыва. На гол Семенины со штрафного гости ответили точным пенальти в исполнении Батюшина. А вот после перерыва забивали исключительно гости – голы Чередниченко и Карася после розыгрышей стандартов принесли команде из Горишних Плавней3 очка.

Лидер турнирной таблицы – Черноморец – гостил у ВПК-Агро. В середине первой половины игры фаворит подтвердил свой статус. Быстрая контратака одесситов завершилась точным ударом Лиховидько. В конце поединка Черноморец забил еще раз. На этот раз с пенальти – команда Сергея Ковальца продолжает возглавлять турнирную таблицу Первой лиги, набрав 18 очков.

В западном дерби сошлись Прикарпатье и Волынь. Поединок проходил в Калуше, ведь Ивано-Франковск оказался в красной карантинной зоне. Прикарпатье забило первым – Дитко мощным ударом с линии штрафной поразил дальний угол. Второй тайм ошеломил развитием событий. В первой же атаке хозяева удвоили свое преимущество, но тут же остались в меньшинстве после удаления Мелинишина, получившего вторую желтую за игру рукой. Пенальти реализовал Малащук, сократив отставание Нивы. И тут же команда из Тернополя тоже осталась вдесятером – Ризнык был удален за повторное предупреждение, которое получил за симуляцию. В конце концов, матч так и завершился. Прикарпатье обошло Ниву и оторвалось от опасной зоны.

Верес и Николаев так и не сумели поразить ворота друг друга. Нулевая ничья оставила обе команды вблизи топ-3.

Динамо краще, ніж гадали: ключові помилки Луческу та Сидорчука проти Юве і відповіді на важливі запитання