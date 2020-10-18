Киевская Оболонь определилась с главным тренером после увольнения Валерия Иващенко.

Президент Оболони уволил тренера после ничьей, – СМИ

Команду Первой лиги возглавил известный специалист Павел Яковенко, сообщает официальный сайт "пивоваров". О сроках и условиях контракта не сообщается, однако известно, кто вошел в тренерский штаб киевской команды. Помогать Яковенко будут: Геннадий Литовченко и Валерий Иващенко. Тренером вратарей станет Геннадий Тарасюк.

Напомним, последний раз Яковенко занимался тренерской деятельностью в 2008-2012 годах – работал с молодежной сборной. Также экс-игрок Динамо возглавлял украинские Металлург и Борисфен и российские Химки, Кубань и Ростов.

Оболонь после 7-ми туров занимает в турнирной таблице Первой лиги 15 место, набрав 4 очка. К слову, у киевской команды есть две игры в запасе.

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