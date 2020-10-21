Перша ліга: Яковенко розпочав з перемоги, Чорноморець зміцнив лідерство, розкішний гол з кутового приніс Поліссю 3 очки
У середу, 21 жовтня, пройшли поєдинки 8-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".
Перша ліга, 8 тур
Полісся – Кремінь – 2:0
Голи: Гавриленко, 45+2, Галенко, 57
Оболонь – Агробізнес – 1:0
Гол: Бровченко, 5
Кристал – Гірник-Спорт – 1:3
Голи: Семенина, 39 – Батюшин, 45 (пен), Чередниченко, 51, Карась, 78
ВПК-Агро – Чорноморець – 0:2
Голи: Лиховидько, 36, Авагімян, 90+1
Прикарпаття – Нива Тернопіль – 2:1
Голи: Дитко, 33, Шпирка, 46 – Малащук, 48
Вилучення: Мелінишин, 47 – Різник, 49
Миколаїв – Верес – 0:0
Альянс – Волинь – початок о 16:00
Металіст 1925 – Авангард – початок о 17:00
Програму ігрового дня відкрив матч у Житомирі, де зустрічалися сусіди по турнірній таблиці – Полісся приймало Кремінь. Господарі забили на останніх секундах першого тайму. Максим Гавриленко відзначився прямим ударом з кутового – м'яч по неймовірній дузі влетів у ворота. Як з'ясувалося, цей гол став переможним. У другій половині гри Полісся зміцнило перевагу – Галенко влучним ударом головою замкнув подачу з флангу. 2:0 – перемога господарів.
Оболонь в дебютному матчі під керівництвом Павла Яковенка приймала Агробізнес. Господарі відкрили рахунок вже в дебюті – Юрій Бровченко відправив м'яч у ворота після помилки воротаря, який випустив круглого з рук. Цей м'яч так і залишився єдиним. Павло Яковенко дебютував з перемоги.
Яковенко офіційно очолив Оболонь
Кристал і Гірник-Спорт обмінялися забитими м'ячами ще до перерви. На гол Семенини зі штрафного гості відповіли влучним пенальті у виконанні Батюшина. А от по перерві забивали виключно гості – голи Чередниченка і Карася після розіграшів стандартів принесли команді з Горішніх Плавнів 3 очки.
Лідер турнірної таблиці – Чорноморець – гостював у ВПК-Агро. В середині першої половини гри фаворит підтвердив свій статус. Швидка контратака одеситів завершилася влучним ударом Лиховидька. Наприкінці поєдинку Чорноморець забив ще раз. Цього разу з пенальті – команда Сергія Ковальця продовжує очолювати турнірну таблицю Першої ліги, набравши 18 очок.
В західноукраїнському дербі зійшлися Прикарпаття і Волинь. Поєдинок проходив у Калуші, адже Івано-Франківськ опинився у червоній карантинній зоні. Прикарпаття забило першим – Дитко потужним ударом з лінії штрафного вразив дальній кут. Другий тайм приголомшив розвитком подій. В першій же атаці господарі подвоїли свою перевагу, але тут же залишилися в меншості після вилучення Мелінишина, який отримав другу жовту за гру рукою. Пенальті реалізував Малащук, скоротивши відставання Ниви. І тут же команда з Тернополя теж залишилася вдесятьох – Різник був вилучений за повторне попередження, яке отримав за симуляцію. Зрештою, матч так і завершився. Прикарпаття обійшло Ниву та відірвалося від небезпечної зони.
Верес та Миколаїв так і не зуміли вразити ворота один одного. Нульова нічия залишила обидві команди поблизу чільної трійки.
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