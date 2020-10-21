Перша ліга, 8 тур

Полісся – Кремінь – 2:0

Голи: Гавриленко, 45+2, Галенко, 57

Оболонь – Агробізнес – 1:0

Гол: Бровченко, 5

Кристал – Гірник-Спорт – 1:3

Голи: Семенина, 39 – Батюшин, 45 (пен), Чередниченко, 51, Карась, 78

ВПК-Агро – Чорноморець – 0:2

Голи: Лиховидько, 36, Авагімян, 90+1

Прикарпаття – Нива Тернопіль – 2:1

Голи: Дитко, 33, Шпирка, 46 – Малащук, 48

Вилучення: Мелінишин, 47 – Різник, 49

Миколаїв – Верес – 0:0

Альянс – Волинь – початок о 16:00

Металіст 1925 – Авангард – початок о 17:00

Програму ігрового дня відкрив матч у Житомирі, де зустрічалися сусіди по турнірній таблиці – Полісся приймало Кремінь. Господарі забили на останніх секундах першого тайму. Максим Гавриленко відзначився прямим ударом з кутового – м'яч по неймовірній дузі влетів у ворота. Як з'ясувалося, цей гол став переможним. У другій половині гри Полісся зміцнило перевагу – Галенко влучним ударом головою замкнув подачу з флангу. 2:0 – перемога господарів.

Оболонь в дебютному матчі під керівництвом Павла Яковенка приймала Агробізнес. Господарі відкрили рахунок вже в дебюті – Юрій Бровченко відправив м'яч у ворота після помилки воротаря, який випустив круглого з рук. Цей м'яч так і залишився єдиним. Павло Яковенко дебютував з перемоги.

Яковенко офіційно очолив Оболонь

Кристал і Гірник-Спорт обмінялися забитими м'ячами ще до перерви. На гол Семенини зі штрафного гості відповіли влучним пенальті у виконанні Батюшина. А от по перерві забивали виключно гості – голи Чередниченка і Карася після розіграшів стандартів принесли команді з Горішніх Плавнів 3 очки.

Лідер турнірної таблиці – Чорноморець – гостював у ВПК-Агро. В середині першої половини гри фаворит підтвердив свій статус. Швидка контратака одеситів завершилася влучним ударом Лиховидька. Наприкінці поєдинку Чорноморець забив ще раз. Цього разу з пенальті – команда Сергія Ковальця продовжує очолювати турнірну таблицю Першої ліги, набравши 18 очок.

В західноукраїнському дербі зійшлися Прикарпаття і Волинь. Поєдинок проходив у Калуші, адже Івано-Франківськ опинився у червоній карантинній зоні. Прикарпаття забило першим – Дитко потужним ударом з лінії штрафного вразив дальній кут. Другий тайм приголомшив розвитком подій. В першій же атаці господарі подвоїли свою перевагу, але тут же залишилися в меншості після вилучення Мелінишина, який отримав другу жовту за гру рукою. Пенальті реалізував Малащук, скоротивши відставання Ниви. І тут же команда з Тернополя теж залишилася вдесятьох – Різник був вилучений за повторне попередження, яке отримав за симуляцію. Зрештою, матч так і завершився. Прикарпаття обійшло Ниву та відірвалося від небезпечної зони.

Верес та Миколаїв так і не зуміли вразити ворота один одного. Нульова нічия залишила обидві команди поблизу чільної трійки.

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