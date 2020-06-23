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Рух объявил результаты повторного тестирования на коронавирус – есть изменения

19:47 - Читати українською
Рух объявил результаты повторного тестирования на коронавирус – есть изменения
Игроки Руха / Сайт клуба

Рух тщательно проверил команду и персонал на коронавирус после неутешительных итогов первого тестирования.

Вторая попытка не обнаружила новых случаев заражения COVID-19, информирует официальный сайт львовян.

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Более того, один из положительных результатов первого тестирования на этот раз был отрицательным. Итак, сейчас в лагере Руха инфицированными остаются двое футболистов и один работник клуба.

Добавим, что матч "желто-черных" против Агробизнеса перенесен с 24 июня на 7 июля.

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