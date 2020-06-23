Три матча Первой лиги официально перенесены – проблемы с коронавирусом возникли еще у двух клубов

Расписание 20-го тура Первой лиги претерпело серьезные изменения из-за неутешительных результатов тестирования команд на коронавирус.

Три поединка пришлось перенести на другие даты, сообщает официальный сайт ПФЛ.

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О проблемах Руха было известно еще вчера. В лагере лидера турнирной таблицы инфицированы несколько футболистов и врач команды, поэтому матч против Агробизнеса перенесен на 7 июля. С подозрением на COVID-19 у своих игроков обратилась и Волынь. Ее гостевой матч с Черноморцем состоится 25 июня. В этот же день будут играть Балканы и Черкащина. Клуб из Одесской области вынужден проводить повторное тестирование после первого, которое выявило коронавирус у одного игрока.

Добавим, что остальные десять команд должны сыграть завтра, 24 июня. Именно этот тур возобновит Первую лигу после более чем полугодовой паузы.

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