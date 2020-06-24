Перша ліга: Інгулець став одноосібним лідером, Миколаїв влаштував розгром Прикарпаттю

Перша ліга повернулася після карантину поєдинками 20-го туру. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 20 тур

Інгулець – Гірник-Спорт – 2:1

Голи: Січінава, 21, Мішуренко, 80 – Хомченко, 84

Миколаїв – Прикарпаття – 5:1

Голи: Ковальов, 21, Кравченко, 31, Войцеховський, 35, Кушніренко, 64, Черепущак, 90+2 – Дитко, 42

Кремінь – Минай – матч стартує о 18:00

Оболонь – Авангард – матч стартує о 19:00

Металіст 1925 – МФК Металург – матч стартує о 19:15

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Інгулець мав хороші шанси бодай тимчасово вирватися у лідери турнірної таблиці. Для цього команді Сергія Лавриненка на власному полі потрібно було перемагати Гірник-Спорт. Господарі першими забили – Ніка Січінава скористався непорозумінням між захисниками та голкіпером Гірника і відправив м'яч у сітку. На 80-й гості відігралися завдяки голу, який організували Лозовий та Хомченко, але вже через чотири хвилини Мішуренко влучно замкнув навіс із кутового. Фінальний свисток зафіксував перемогу команди з Петрового. Інгулець набрав 40 очок і вийшов на перше місце, однак решта лідерів свої матчі проведуть пізніше.

Миколаїв приймав свого сусіда в таблиці – Прикарпаття. До паузи обидві команди не радували результатами, то розгромна перемога "корабелів" дещо здивувала. Загалом, для Миколаєва це лише друга перемога за останні 11 офіційних матчів. Серія поразок Прикарпаття продовжилася до п'яти матчів поспіль. Здобуті три очки дозволили Миколаєву обійти свого сьогоднішнього суперника і посісти 11-у сходинку.

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