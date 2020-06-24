Рябоконь – в топ-20 "самых преданных" тренеров мира, наибольшим спросом пользуются аргентинские специалисты

Международный центр спортивных исследований (CIES) предоставил статистику о возрасте и продолжительности работы тренеров в их нынешних командах. Выделяем несколько интересных фактов.

Football Observatory проанализировала характеристики 1646 главных тренеров из 110 лиг в 79 странах мира. На основе собранных данных вышел отчет с разнообразными рейтингами.

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– Александр Рябоконь вошел в топ-20 тренеров мира, которые дольше всех находятся у руля своих команд. Он неизменно возглавляет Десну с 2012 года. По состоянию на первое июня срок его пребывания в клубе составлял 2998 дней.

Совсем немного Рябоконя опережают культовые Диего Симеоне из Атлетико и Кристиан Штрайх из Фрайбурга. А на первом месте рейтинга Бруно Лузи, который тренирует французский Шамбли с 2001 года – почти 7 тысяч дней.

– Средний возраст тренеров в украинской Премьер-лиге – 48,75 года. Самый старый – Луиш Каштру (58 лет), самые молодые – Роман Санжар и Александр Бабич (по 41 года).

В нашей Первой лиге наставники ощутимо моложе – в среднем 46,54 года. Это топ-25 среди всех чемпионатов. Лидирует в рейтинге эстонская Мейстрилига (40,97 года), а на другом полюсе второй турецкий дивизион (54,92 года).

В топ-5 старейших коучей с практикой входят две знаменитости: Рой Ходжсон из Кристал Пэлас и Дик Адвокат из Фейеноорда. Им в следующих месяцах исполнится по 73 года.

– Аргентинские тренеры пользуются наибольшим спросом за рубежом, особенно в Латинской Америке. 68 из них работают в других лигах. Первыми на ум приходят Диего Симеоне, Марсело Бьелса, Хорхе Сампаоли. Также популярны специалисты из Испании, Германии, Италии и, что удивительно, Сербии. Сербы тренируют в 24 различных странах.

Украинские тренеры достойно выглядят в этом рейтинге – имеем топ-15. 12 наших коучей работают за рубежом. Преимущественно в русскоязычных странах. Самые яркие примеры: Юрий Вернидуб в солигорском Шахтере, Вячеслав Грозный в Шахтере Караганда. Отдельно стоит Сергей Ребров, который пробивается в Европу через Венгрию – дважды стал чемпионом с Ференцварошем.

– Тренеров-легионеров в УПЛ только два: Луиш Каштру и Георгий Цецадзе. То есть 16,7%. В Первой лиге вообще нет наставников с иностранным паспортом. Правда, случай не уникален – еще в 13 исследуемых лигах аналогичная ситуация.

Больше всего иностранных специалистов в азиатских чемпионатах. Первую пятерку сформировали Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Индия и Китай. В первенстве Саудовской Аравии, где недавно работал Сергей Ребров, 93,8% наставников из других стран – только одну из 16 команд возглавляет тамошний коуч.

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