Первая лига: Ингулец разгромил Кремень и возглавил таблицу, Прикарпатье с проблемами одолело аутсайдера МФК Металлург

Состоялись два стартовых поединка 13 тура Первой лиги, в которых Ингулец поехал в гости к Кремню, а Прикарпатье принимало запорожский МФК Металлург.

Первая лига, 13 тур

Кремень – Ингулец – 0:3

Голы: Фатеев, 74, Сичинава, 83, Ковалев, 88

Удаления: Д.Зозуля, 43, Городенко, 77 (оба – Кремень)

Прикарпатье – МФК Металлург – 2:1

Голы: Кузьмин, 4, Дербах, 74 – Черний, 40

Удаление: Кулинич, 66 (МФК Металлург)

Финалист Кубка Украины 2018/19 воспользовался своим шансом возглавить турнирную таблицу чемпионата как минимум на сутки. Ингулец долго не мог справиться с защитой Кремня, хотя хозяева оказались в меньшинстве под занавес первого тайма. Только на 74-ой минуте Фатеев вывел свою команду вперед. Команда Сергея Лавриненко оформила разгром после второго удаления в составе хозяев – 0:3 после мячей Сичинавы и Ковалева.

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Прикарпатье столкнулось с неожиданными проблемами в домашнем матче с худшей командой лиги – МФК Металлург. Иванофранковцы быстро открыли счет, но развить свой успех не удалось. Более того, на 40-ой минуте команда из Запорожья восстановила равновесие. Но и в этом матче фаворит получил численное преимущество, благодаря чему вырвал три очка – победа Прикарпатья 2:1.

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