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Перша ліга: Інгулець розгромив Кремінь і очолив таблицю, Прикарпаття з проблемами здолало аутсайдера МФК Металург

20:05 148 Читать на русском
Перша ліга: Інгулець розгромив Кремінь і очолив таблицю, Прикарпаття з проблемами здолало аутсайдера МФК Металург
Інгулець вийшов у лідери Першої ліги / Фото ФК Інгулець

Відбулися два стартові поєдинки 13 туру Першої ліги, в яких Інгулець поїхав у гості до Кремня, а Прикарпаття приймало запорізький МФК Металург.

 

Перша ліга, 13 тур

Кремінь – Інгулець – 0:3

Голи: Фатєєв, 74, Січінава, 83, Ковальов, 88

Вилучення: Д.Зозуля, 43, Городенко, 77 (обидва – Кремінь)

Прикарпаття – МФК Металург – 2:1

Голи: Кузьмин, 4, Дербах, 74 – Черній, 40

Вилучення: Кулинич, 66 (МФК Металург)

Фіналіст Кубка України 2018/19 скористався своїм шансом очолити турнірну таблицю чемпіонату щонайменше на добу. Інгулець довго не міг впоратися із захистом Кремня, хоча господарі опинились в меншості під завісу першого тайму. Лише на 74-ій хвилині Фатєєв вивів свою команду вперед. Команда Сергія Лавриненка оформила розгром після другого вилучення у складі господарів – 0:3 після м'ячів Січінави і Ковальова.

Рух буде співпрацювати з титулованим європейським клубом

Прикарпаття зіткнулось з несподіваними проблемами у домашньому матчі з найгіршою командою ліги – МФК Металург. Іванофранківці швидко відкрили рахунок, але розвинути свій успіх не вдалося. Більше того, на 40-ій хвилині команда із Запоріжжя відновила рівновагу. Але і в цьому матчі фаворит здобув чисельну перевагу, завдяки чому вирвав три очки – перемога Прикарпаття 2:1.

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Кремінь Кремінь Перша ліга Інгулець Інгулець Прикарпаття Прикарпаття Кремінь - Інгулець Прикарпаття - МФК Металург
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