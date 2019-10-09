Рух будет сотрудничать с титулованным европейским клубом

Клуб Первой лиги Украины принял гостей из Бельгии и готов начать сотрудничество с грандом бельгийского футбола – Андерлехтом.

В гости к львовскому клубу приехали тренер моложедной команды Андерлехта Олег Ящук и футбольный агент Сергей Серебренников, который активно сотрудничает с бельгийским клубом.

"Когда Сергей и Олег увидели визуализацию будущей академии Руха, то они, наверное, не поверили, что этот проект может воплотиться в жизнь. Все новейшие технологии, которые будут работать в нашей академии в сочетании с прекрасной природой, делают этот объект уникальным. Наши гости по-доброму завидуют, что такого футбольного объекта нет в Европе, а будет у нас. Они немного шокированы, что Рух до сих пор играет в Первой лиге. Но наши планы все знают. Возможно, нам нужно было те годы пережить, чтобы приблизиться к нашей цели.

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Открою небольшой секрет: за некоторыми нашими молодыми игроками будут следить. Все зависит от них самих. В лице Олега Ящука мы нашли хорошего партнера - команду Андерлехт. Думаю, это будет один из клубов-побратимов Руха. В будущем наши молодые тренеры будут иметь возможность поехать туда на стажировку. А когда заработает академия Руха, то наши воспитанники будут ездить в Бельгию на турниры", – цитирует спортивного директора Руха Владимира Лапицкого официальный сайт львовского клуба.

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