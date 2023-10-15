Первая лига 2023/24, 12-й тур

Группа А

Подолье – Металлист – 1:0

Гол: Назарчук, 83

Группа Б

Чернигов – Левый берег – 0:3

Голы: Сухоручко, 36, 90+1, 90+4

Диназ – Ингулец – 0:2

Голы: Малыш, 20, Кольцов, 77

В группе А, кроме матча Карпаты – Прикарпатье, состоялся еще один поединок: Подолье – Металлист. Харьковчане в очередной раз проиграли – Назарчук принес победу Подолью голом на 83 минуте.

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В рамках группы Б сыграли два матча. Сначала Левый берег разгромно победил Чернигов. Героем игры стал Даниил Сухоручко, который оформил хет-трик, забив еще два мяча в компенсированное время. А Ингулец на выезде обыграл Диназ. Малыш открыл счет на 20 минуте, а Кольцов в конце игры добил соперника.

Таким образом, Металлист в группе А остался последним с 6 очками, а Подолье набрало 12 пунктов. А в группе Б Ингулец набрал 34 балла, оставшись первым. Левый берег с 20 пунктами поднялся на третье место, а Чернигов и Диназ остались рядом с последней ступенькой, имея по 9 очков.

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