Перша ліга 2023/24, 12-й тур

Група А

Поділля – Металіст – 1:0

Гол: Назарчук, 83

Група Б

Чернігів – Лівий берег – 0:3

Голи: Сухоручко, 36, 90+1, 90+4

Діназ – Інгулець – 0:2

Голи: Малиш, 20, Кольцов, 77

У групі А, окрім матчу Карпати – Прикарпаття, відбувся ще один поєдинок: Поділля – Металіст. Харків'яни вчергове програли – Назарчук приніс перемогу Поділлю голом на 83 хвилині.

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В рамках групи Б зіграли два матчі. Спочатку Лівий берег розгромно переміг Чернігів. Героєм гри став Данило Сухоручко, який оформив хет-трик, забивши ще два м'ячі у компенсований час. А Інгулець на виїзді обіграв Діназ. Малиш відкрив рахунок на 20 хвилині, а Кольцов наприкінці гри добив суперника.

Таким чином, Металіст у групі А залишився останнім з 6 очками, а Поділля набрало 12 пунктів. А у групі Б Інгулець набрав 34 бали, залишившись першим. Лівий берег з 20 пунктами піднявся на третє місце, а Чернігів та Діназ залишились поруч з останньою сходинкою, маючи по 9 очок.

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