В субботу 12-й тур второго по силе дивизиона продолжили два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига 2023/24, 12-й тур

Группа А

Нива Тернополь – Нива Бузова – 2:0

Голы: Ризнык, 58, Галадей, 67

Хуст – Буковина – 1:2

Голы: Мердеев В., 90 (п.) – Бодня, 68, Палагнюк, 74

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Тернопольская Нива на своем поле неожиданно одолела Ниву из Бузовой. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Ризнык вывел хозяев вперед. Подопечные Александра Стахива прервали атаку соперника у своих ворот, форвард Нивы получил заброс со своей половины поля и пошел на прорыв, включив режим Месси. 23-летний нападающий обыграл двух защитников, сместился ближе к центру и из-под третьего защитника закрутил сферу под правую стойку. Сумасшедшая игра от Ризныка (фортуна отблагодарила его за попадание в перекладину чуть раньше).

В середине тайма Галадей удвоил преимущество хозяев: Дмитрий, казалось, уже потерял мяч после борьбы с защитником, но круглый отскочил к партнеру, тот отдал назад и счет стал 2:0. Забить хотя бы гол престижа бузовчане не смогли, потерпев второе поражение в сезоне.

Победа принесла Ниве Т 15 очков и подняла на шестую строчку группы А. Нива Бузова осталась второй, позволив Карпатам оторваться уже на семь баллов (имея игру в запасе).

В еще одном матче Буковина на выезде удержала победу над Хустом. Главные события поединка развивались во второй половине встречи. Сначала Бодня мощным ударом открыл счет, а через шесть минут представители Черновцов в контратаке разорвали оборону соперника, Фарасеенко убежал по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, где находился Палагнюк, легко переправивший сферу в сетку. Закарпатцы зажгли интригу на последней минуте матча с пенальти, но на большее не хватило времени и сил.

Буковина с 17-ю пунктами поднялась на пятую ступень турнирной таблицы, Хуст с 11-ю очками восьмой.

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