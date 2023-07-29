Первая лига 2023/24, 1-й тур

Чернигов ШВСМ – Диназ – 3:2

Голы: Койдан, 1, Посмашный, 39, Кривобороденко, 42 – Шевченко, 6, Соловьев, 33

Удаление: Ворона, 11 (Диназ)

Прикарпатье – Подолье – 1:1

Голы: Хома, 8 – Василенко, 32

Нереализованный пенальти: Барчук, 8 (Прикарпатье)

Ингулец – Полтава – 5:0

Голы: Козак, 18, 28, 51, Козыренко, 35, Резепов, 64

Металлист – Эпицентр – 0:1

Гол: Стень, 68

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Игровой день начался в Чернигове, где местная команда принимала Диназ. Начало получилось ураганным – уже на 21-й секунде хозяева забили. К 11-й минуте подопечные Александра Головко успели сравнять счет и остаться в меньшинстве. Еще до перерыва Соловьев вывел Диназ вперед, но Чернигов воспользовался численным преимуществом и забил дважды в ответ. Зрелищные 3:2.

Прикарпатье забило быстрый гол в ворота Подолья – Хома был первым на добивании после неудачного пенальти от Барчука и сейва кипера. На 33-й Василенко забил за хмельницкую команду и установил окончательный счет – 1:1.

Ингулец сразу очертил свои намерения вернуться в УПЛ уже в следующем сезоне. Подопечные Владислава Лупашко сняли все вопросы еще в первом тайме, а по итогам 90 минут разбили Полтаву – 5:0. Героем встречи стал Александр Козак, оформивший хет-трик. Первый в чемпионате Украины 2023/24.

Последний матч первого тура сыграли в Ужгороде, где Металлист принимал Эпицентр. Здесь все решил гол со штрафного, автором которого стал Сергей Стень. 0:1 – харьковчане после вылета из УПЛ стартовали с поражения.

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