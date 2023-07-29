Перша ліга: гол на 21-й секунді, Інгулець влаштував погром з дебютним хет-триком сезону, Металіст стартував з поразки
У суботу, 29 липня, завершився стартовий тур чемпіонату України 2023/24 серед команд Першої ліги. Рахунки і огляд матчів читайте на "Футбол 24".
Перша ліга 2023/24, 1-й тур
Чернігів ШВСМ – Діназ – 3:2
Голи: Койдан, 1, Посмашний, 39, Кривобороденко, 42 – Шевченко, 6, Соловйов, 33
Вилучення: Ворона, 11 (Діназ)
Прикарпаття – Поділля – 1:1
Голи: Хома, 8 – Василенко, 32
Нереалізований пенальті: Барчук, 8 (Прикарпаття)
Інгулець – Полтава – 5:0
Голи: Козак, 18, 28, 51, Козиренко, 35, Резепов, 64
Металіст – Епіцентр – 0:1
Гол: Стень, 68
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Ігровий день день розпочався у Чернігові, де місцева команда приймала Діназ. Початок вийшов ураганним – вже на 21-й секунді господарі забили. До 11-ї хвилини підопічні Олександра Головка встигли зрівняти рахунок і залишитись у меншості. Ще до перерви Соловйов вивів Діназ уперед, але Чернігів скористався чисельною перевагою і забив двічі у відповідь. Видовищні 3:2.
Прикарпаття забило швидкий гол у ворота Поділля – Хома був першим на добиванні після невдалого пенальті від Барчука і сейву кіпера. На 33-й Василенко забив за хмельницьку команду і встановив остаточний рахунок – 1:1.
Інгулець одразу окреслив свої наміри повернутися в УПЛ вже у наступному сезоні. Підопічні Владислава Лупашка зняли всі питання ще в першому таймі, а за підсумками 90 хвилин розтрощили Полтаву – 5:0. Героєм зустрічі став Олександр Козак, який оформив хет-трик. Перший у чемпіонаті України 2023/24.
Останній матч першого туру зіграли в Ужгороді, де Металіст приймав Епіцентр. Тут усе вирішив гол зі штрафного, автором якого став Сергій Стень. 0:1 – харків'яни після вильоту з УПЛ стартували з поразки.
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