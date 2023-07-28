В пятницу в первом туре Первой лиги состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 1-й тур

МФК Металлург – Кремень – 0:0

Нива Бузова – Агробизнес – 2:1

Голы: Кныш, 9, Паламарь, 64 – Равлык, 27

Карпаты – Хуст – 1:0

Гол: Пидлепенец, 23

Удаление: Мердеев, 37 (Хуст, вторая желтая карточка), Фляшко, 77 (Хуст, вторая желтая карточка)

Левый берег – Горняк-Спорт – 5:0

Голы: Войцеховский, 22, Сухоручко, 52, 62, Дударенко, 75, Литовченко, 90+3

Нереализованный пенальти: Якимов, 37 (ЛБ)

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В первом матче дня МФК Металлург неожиданно расписал ничью с Кремнем. Претендент на выход в УПЛ не нашел аргументов в домашнем матче с подопечными Романа Локтионова и, фактически, потерял 2 очка.

Новичок Первой лиги – Нива Бузова – неожиданно одолел Агробизнес, который пропустил сезон из-за войны. Кныш мощным ударом под перекладину вывел хозяев вперед уже в начале матча. Однако, на перерыв команды ушли при ничейном счете – ошибка защитников Бузовой вблизи штрафной, соперник отобрал мяч и вывел Равлыка один на один.

В середине второго тайма Нива все-таки дожала команду Александра Чижевского и снова вышла вперед – Паламарь добил сферу в сетку после неудачной бисиклеты партнера, которая едва не закончилась травмой. Больше команды не забивали.

В центральном матче тура Карпаты принимали Хуст в центральном матче тура. На тренерском мостике "львов" дебютировал легендарный Мирон Маркевич, который долгое время оставался без большого футбола. Хозяева вышли вперед в середине первого тайма: бразильский легионер Игорь Невеш нашел пасом на правом фланге Пидлепенца, тот ворвался в штрафную и точно пробил над вратарем.

Незадолго до перерыва Хуст остался в меньшинстве – Вадим Мердеев завалил Сакива и получил второй "горчичник". Закарпатцы после отдыха, несмотря на серьезное давление и второе удаление, удержали свои ворота сухими, ограничившись минимальным поражением.

В еще одном поединке Левый берег разгромил Горняк-Спорт. Киевляне, вернувшиеся в большой футбол после годичной паузы, оформили свое преимущество в середине первого тайма – Войцеховский удачно замкнул прострел на дальнюю штангу. На перерыв хозяева могли уходить со счетом 2:0, но... Сначала арбитр София Причина, которая стала известной из-за толчка экс-игрока Полесья Вадима Червака, отменила гол, а затем, после просмотра VAR, назначила пенальти в ворота Горняк-Спорта. Якимов не сумел переиграть кипера.

После перерыва Сухоручко в течение 10 минут оформил дубль, а затем Дударенко добил соперника. Уже в добавленное время Литовченко поставив жирную точку в матче.

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