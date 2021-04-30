Первая лига: Черноморец с привкусом скандала одолел тернопольскую Ниву, Оболонь неожиданно проиграла аутсайдеру
Состоялись очередные поединки 24-го тура Первой лиги. Читайте отчет встреч на Футбол 24.
Первая лига, 24-й тур
Нива Тернополь – Черноморец – 0:1
Гол: Козак, 76
ВПК-Агро – Кремень – 3:0
Голы: Ляшенко, 43, Семенов, 63 (аг.), Кулиш, 93
Кристалл – Оболонь – 3:2
Голы: Вакуленко, 31 Титиевский, 49, Дмитренко, 78 – Батальский, 25 Мурза, 65 (пен.)
Удаление: Покотилюк, 48 (В)
Николаев – Прикарпатье – 1:0
Гол: Яворский, 66
Альянс – Авангард – 1:1
Голы: Сидоренко, 56 – Ермоленко, 35 (пен.)
Удаление: Ермоленко, 90+5 (Ав)
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В центральном матче дня Черноморец минимально обыграл тернопольскую Ниву благодаря единственному голу в конце матча. Арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но голкипер тернопольцев справился с ударом. Рефери настоял перебить 11-метровый, якобы вратарь вышел из линии при ударе, хотя повтор показал обратное. Стоит отдать должное и голкиперу Нивы, который отразил и второй выстрел, но не сумел справиться с добиванием. Победа позволила одесситам закрепиться на второй строчке Первой лиги, теперь отрыв от третьего Металлиста 1925 составляет 5 очков.
В других поединках ВПК-Агро разгромил Кремень, а Николаев одолел Прикарпатье, которое остается в зоне вылета. Альянс и Авангард обменялись голами, но разошлись миром. Херсонский Кристалл, который замыкает турнирную таблицу, сумел перестрелять Оболонь в захватывающем матче, киевляне проиграли в третьем поединке подряд.
Гол Черноморца:
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