Перша ліга, 24-й тур

Нива Тернопіль – Чорноморець – 0:1

Гол: Козак, 76

ВПК-Агро – Кремінь – 3:0

Голи: Ляшенко, 43, Семенов, 63 (аг.), Куліш, 93

Кристал – Оболонь – 3:2

Голи: Вакуленко, 31, Тітієвський, 49, Дмитренко, 78 – Батальський, 25, Мурза, 65 (пен.)

Вилучення: Покотилюк, 48 (О)

Миколаїв – Прикарпаття – 1:0

Гол: Яворський, 66

Альянс – Авангард – 1:1

Голи: Сидоренко, 56 – Єрмоленко, 35 (пен.)

Вилучення: Єрмоленко, 90+5 (Ав)

Агробізнес розписав нічию з Вересом і погіршив шанси на УПЛ, Металіст 1925 у меншості вигриз перемогу у Гірник-Спорта

У центральному матчі дня Чорноморець мінімально обіграв тернопільську Ниву завдяки єдиному голу наприкінці матчу. Арбітр призначив пенальті у ворота гостей, але голкіпер тернопольців впорався з ударом. Рефері наполіг перебити 11-метровий, нібито воротар вийшов з лінії під час удару, хоча повтор продемонстрував протилежне. Варто віддати належне і голкіперу Ниви, який відбив і другий постріл, але не зумів впоратись з добиванням. Перемога дозволила одеситам закріпитись на другій сходинці Першої ліги, тепер відрив від третього Металіста 1925 становить 5 очок.

В інших поєдинках ВПК-Агро розгромив Кремінь, а Миколаїв здолав Прикарпаття, яке залишається у зоні вильоту. Альянс та Авангард обмінялись голами, але розійшлись миром. Херсонський Кристал, який замикає турнірну таблицю, зумів перестріляти Оболонь у захоплюючому матчі, кияни програли у третьому поєдинку поспіль.

Гол Чорноморця:

Динамо стало чемпіоном України 2021: Циганкова не спинити, 5 голів у "золотому" матчі, гольова українізація Луческу