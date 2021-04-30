Перша ліга: Чорноморець з присмаком скандалу здолав тернопільську Ниву, Оболонь несподівано програла аутсайдеру
Відбулись чергові поєдинки 24-го туру Першої ліги. Читайте звіт зустрічей на Футбол 24.
Перша ліга, 24-й тур
Нива Тернопіль – Чорноморець – 0:1
Гол: Козак, 76
ВПК-Агро – Кремінь – 3:0
Голи: Ляшенко, 43, Семенов, 63 (аг.), Куліш, 93
Кристал – Оболонь – 3:2
Голи: Вакуленко, 31, Тітієвський, 49, Дмитренко, 78 – Батальський, 25, Мурза, 65 (пен.)
Вилучення: Покотилюк, 48 (О)
Миколаїв – Прикарпаття – 1:0
Гол: Яворський, 66
Альянс – Авангард – 1:1
Голи: Сидоренко, 56 – Єрмоленко, 35 (пен.)
Вилучення: Єрмоленко, 90+5 (Ав)
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У центральному матчі дня Чорноморець мінімально обіграв тернопільську Ниву завдяки єдиному голу наприкінці матчу. Арбітр призначив пенальті у ворота гостей, але голкіпер тернопольців впорався з ударом. Рефері наполіг перебити 11-метровий, нібито воротар вийшов з лінії під час удару, хоча повтор продемонстрував протилежне. Варто віддати належне і голкіперу Ниви, який відбив і другий постріл, але не зумів впоратись з добиванням. Перемога дозволила одеситам закріпитись на другій сходинці Першої ліги, тепер відрив від третього Металіста 1925 становить 5 очок.
В інших поєдинках ВПК-Агро розгромив Кремінь, а Миколаїв здолав Прикарпаття, яке залишається у зоні вильоту. Альянс та Авангард обмінялись голами, але розійшлись миром. Херсонський Кристал, який замикає турнірну таблицю, зумів перестріляти Оболонь у захоплюючому матчі, кияни програли у третьому поєдинку поспіль.
Гол Чорноморця:
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