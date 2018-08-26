Первая лига: Авангард забил Сумам 6 голов, Зирка разгромно уступила Балканам

Состоялись матчи 6 тура Первой лиги чемпионата Украины.

Балканы в 6 туре встречались с Зиркой. Команда из Одесской области сделали игру в первом тайме, забив в ворота экс-команды УПЛ три мяча. Ответить хотя бы голом престижа Зирка не смогла, а во втором тайме Беляев получил красную карточку.

Первая лига: Днепр-1 переиграл Агробизнес, Волынь разгромила Сумы и другие результаты

Авангард разбил Сумы с еще большим счетом. Подопечные Александра Косевича забили 4 гола в первом тайме и 2 гола во втором. Суммы не смогли поддержать Авангард в этой голевой феерии.

Колос встречался с ФК Николаев. Команда из Ковалевки с 16 по 18 минуту забили 2 мяча и в итоге одержали победу 2 0.

СК Днепр-1 отказал журналистке в аккредитации за "авторскую позицию"

Заметим, что матч Кобра – Металлист 1925 не состоялся. Харьковская команда не играет уже 3 матча, ПФЛ должна исключить команду с соревнований.

Чемпионат Украины. Первая лига. 6 тур

Колос – Николаев – 2:0

Голы: Нехтий, 16 Кизилатеш, 18

Балканы – Зирка – 3:0

Голы: Саламаха, 5, Герасимец, 35, Пономарь, 44

Удаление: Беляев, 86 (Зирка)

Авангард – Сумы – 6:0

Голы: Емец, 12 Демченко, 23 Кириенко, 30 Скоблов, 33, Баранник, 50, Сеницкий, 66