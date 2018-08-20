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СК Днепр-1 отказал журналистке в аккредитации из-за "авторской позиции"

17:50 71 Читати українською
СК Днепр-1 отказал журналистке в аккредитации из-за "авторской позиции"
СК Днепро-1

Пресс-служба СК Днепр-1 отказала журналистке в предоставлении аккредитации на домашний матч команды с интересной аргументацией.

Журналистке Брутального Футбола Карине Шпорт отказали в аккредитации на матч Первой лиги с интересной аргументацией.

"К сожалению, мы не можем вас аккредитовать. В ваших материалах открытая авторская позиция и ирония по отношению к СК Днепр-1, которая демонстрирует пренебрежение со стороны автора, соответственно, к нашему клубу.

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Насколько мы понимаем работу журналиста, материалы должны быть объективными и освещать любую проблему с разных сторон", – передает ответ пресс-службы Брутальный Футбол.

На интересное объяснение отреагировал и главный редактор ресурса.

"Еще более странным представляется формулировка причины, по которой было отказано журналисту в аккредитации на игру. Выясняется, для того, чтобы иметь возможность работать на футбольных матчах в Украине, необходимо отсутствие авторской позиции. Это все, что нужно знать о свободе слова и положении спортивной журналистики в Украине", – считают на Брутальном Футболе.

Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 Первая лига
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