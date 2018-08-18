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Первая лига: Днепр-1 переиграл Агробизнес, Волынь разгромила Сумы и другие результаты

21:38 131 Читати українською
Первая лига: Днепр-1 переиграл Агробизнес, Волынь разгромила Сумы и другие результаты
Фк Агробизнес – СК Днепро-1 / ФК Агробизнес

Состоялись матчи 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Днепр-1 минимально переиграл конкурента за выход в УПЛ Агробизнес. Гол на свой счет записал Когут. Лидер Первой лиги Волынь крупно победила Сумы со счетом 3:0.

Первая лига Николаев дома минимально победил Прикарпатья

Напомним, что матч Зирка – Кобра не состоялся, ведь харьковская команда отказалась ехать на матч. ПФЛ должна исключить команду с соревнований.

Чемпионат Украины. Первая лига. 5 тур.

Колос – Авангард – 2:2
Голы: Ильин, 9, Бондаренко, 19 – Демченко, 24, пен, Баранник, 39
Нереализованный пенальти:Гавриш, 66 (Колос)

Горняк-Спорт – Балканы – 1:0
Гол: Кича, 43

Агробизнес – СК Днепр 1 – 0:1
Гол: Когут, 25

Волынь – Сумы – 3:0
Голы: Козьбан, 26, 45+5, Карпенко, 89

Рух – Ингулец – 0:1
Гол: Грисьо, 22 (аг)

Металлист 1925 – Оболонь-Бровар – 0:1
Гол: Колбаса, 88

Первая лига5 турМеталлист (Харьков)

Металлист 1925 - Оболонь-Бровар: Суббота 18 августа 2018

Металлист 1925
Матч окончен
0 : 1
Оболонь-Бровар
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Металлист 1925 - Оболонь-Бровар Агробизнес - СК Днепр-1 Волынь - Сумы СК Днепр-1 СК Днепр-1 Агробизнес Агробизнес Колос - Авангард Рух Винники - Ингулец Горняк-Спорт - Балканы Первая лига Балканы Балканы Ингулец Ингулец Колос Колос Рух Винники Рух Винники Металлист 1925 Металлист 1925 Авангард Луцк Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Волынь Волынь Сумы Сумы Горняк-Спорт Горняк-Спорт
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