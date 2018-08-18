Первая лига: Днепр-1 переиграл Агробизнес, Волынь разгромила Сумы и другие результаты

Состоялись матчи 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Днепр-1 минимально переиграл конкурента за выход в УПЛ Агробизнес. Гол на свой счет записал Когут. Лидер Первой лиги Волынь крупно победила Сумы со счетом 3:0.
Первая лига Николаев дома минимально победил Прикарпатья
Напомним, что матч Зирка – Кобра не состоялся, ведь харьковская команда отказалась ехать на матч. ПФЛ должна исключить команду с соревнований.
Чемпионат Украины. Первая лига. 5 тур.
Колос – Авангард – 2:2
Голы: Ильин, 9, Бондаренко, 19 – Демченко, 24, пен, Баранник, 39
Нереализованный пенальти:Гавриш, 66 (Колос)
Горняк-Спорт – Балканы – 1:0
Гол: Кича, 43
Агробизнес – СК Днепр 1 – 0:1
Гол: Когут, 25
Волынь – Сумы – 3:0
Голы: Козьбан, 26, 45+5, Карпенко, 89
Рух – Ингулец – 0:1
Гол: Грисьо, 22 (аг)
Металлист 1925 – Оболонь-Бровар – 0:1
Гол: Колбаса, 88