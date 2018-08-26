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Перша ліга: Авангард забив Сумам 6 голів, Зірка розгромно поступилась Балканам

19:40 254 Читать на русском
Перша ліга: Авангард забив Сумам 6 голів, Зірка розгромно поступилась Балканам
ФК Миколаїв

Відбулись матчі 6 туру Першої ліги чемпіонату України.

Балкани у 6 турі зустрічались з Зіркою. Команда з Одещини зробила гру у першому таймі, забивши у ворота екс-команди УПЛ три м'ячі. Відповісти бодай голом престижу Зірка не змогла, а у другому таймі Бєляєв отримав червону картку.

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Авангард розтрощив Суми з ще більшим рахунком. Підопічні Олександра Косевича забили 4 голи у першому таймі та 2 голи у другому. Суми не змогли підтримати Авангард у цій гольовій феєрії.

Колос зустрічався з ФК Миколаїв. Команда з Ковалівки з 16 по 18 хвилину забили 2 м'ячі та у підсумку здобули перемогу 2:0.

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Зауважимо, що матч Кобра – Металіст 1925 не відбувся. Харківська команда не грає вже 3 матчі, ПФЛ має виключити команду зі змагань.

Чемпіонат України. Перша ліга. 6 тур

Колос – Миколаїв – 2:0
Голи: Нехтій,16, Кизилатеш, 18

Балкани – Зірка – 3:0
Голи: Саламаха, 5, Герасимець, 35, Паламар, 44
Вилучення: Бєляєв, 86 (Зірка)

Авангард – Суми – 6:0
Голи: Ємець, 12, Демченко, 23, Кірієнко, 30, Скоблов, 33, Бараннік, 50, Сеницький, 66

Перша ліга6 турКолос (Ковалівка)

Колос - Миколаїв: Неділя 26 серпня 2018

Колос
Матч завершено
2 : 0
Миколаїв
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