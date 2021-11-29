Первая лига 2021/22, 20-й тур

Краматорск – Альянс – 0:2

Голы: Шарай, 45, Агапов, 81

Удаление: Ермоленко, 89 (Краматорск)

Альянс на правах фаворита захватил инициативу в матче, но забить удалось только перед самым перерывом. После передачи с фланга Загинайло пяткой отбросил на Шарая, а тот метров с 30 положил в дальний угол – видео гола можно посмотреть по ссылке.

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Во втором тайме харьковчане также контролировали игру и забили еще раз ближе к концу игры – Агапов перехватил неточную передачу голкипера, обыгрался с партнером, вбежал в штрафную и мощно пробил в ближний верхний угол. Ермоленко оставил в меньшинстве Краматорск на 89 минуте, поэтому Альянс легко довел встречу до победы.

Таким образом Альянс набрал 33 очка, обогнал Оболонь и поднялся на 3 место. Краматорск с 22 пунктами остался двенадцатым.

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