"За какие места будут бороться Металлист и Кривбасс, если выйдут в УПЛ? Металлист точно за третье место! В топ-5 минимум попадут, задача – еврокубки. Это даже не обсуждается.

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Правильная политика клуба. Все правильно делают – трансферы, работа с болельщиками. Ярославский и Красников делают все, что надо, профессионально. Даже не сомневаюсь, что они через пару лет будут бороться за первое место.

В свою очередь Кривбасс очень тяжело идет. С их финансовыми возможностями... Наверное, руководство видит, если задачи ставят. По селекции есть вопросы, потому что набрали футболистов с высокими зарплатами, они не играют. И вы не можете с этими финансами выйти на одном дыхании? Тут можно и с закрытыми глазами, делать так же, как Металлист", – сказал Вирт в комментарии YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, Металлист уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 50 очков после 19-ти туров. Кривбасс с 41 пунктом идет вторым и опережает Оболонь на 8 баллов.

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