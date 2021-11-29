Альянс у виїзному матчі 20-го туру Першої ліги переміг Краматорськ (2:0). Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Перша ліга 2021/22, 20-й тур

Краматорськ – Альянс – 0:2

Голи: Шарай, 45, Агапов, 81

Вилучення: Єрмоленко, 89 (Краматорськ)

Альянс на правах фаворита захопив ініціативу в матчі, але забити вдалось лише перед самісінькою перервою. Після передачі з флангу Загинайло п'яткою відкинув на Шарая, а той метрів з 30 поклав у дальній кут – відео гола можна переглянути за посиланням.

"Набрали футболістів з великими зарплатами, а вони не грають": Вірт порівняв перспективи Металіста і Кривбаса в УПЛ

У другому таймі харків'яни також контролювали гру та забили ще раз ближче до кінця гри – Агапов перехопив неточну передачу голкіпера, обігрався з партнером, вбіг у штрафний та потужно пробив у ближній верхній кут. Єрмоленко залишив у меншості Краматорськ на 89 хвилині, тож Альянс легко довів зустріч до перемоги.

Таким чином, Альянс набрав 33 очки, обігнав Оболонь та піднявся на 3 місце. Краматорськ з 22 пунктами залишився дванадцятим.

Кривбас втратив очки з Агробізнесом, відпустивши Металіст у відрив, Ужгород у битві аутсайдерів врятувався з ВПК-Агро