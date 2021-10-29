Первая лига 2021/22, 16-й тур

Полесье – Нива Т – 1:1

Голы: Янаков, 13 – Кисленко, 53

Волынь – Агробизнес – 0:1

Гол: Войцеховский, 5 (аг.)

Полесье и Нива не смогли найти победителя. Начало было за житомирским клубом – Шаповал выкатил Янакову на пустые ворота. Тернополяне ответили после перерыва – Кисленко запер навес с левого фланга и установил окончательный счет во встрече.

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Агробизнес сумел обыграть Волынь. Единственный гол во встрече удалось забить уже на 5 минуте – Войцеховский срезал мяч в свои ворота после прострела с левого фланга. Волынь большими силами пошла в атаку, особенно в конце встречи, однако подопечные Чижевского смогли удержать победный счет.

Таким образом, Нива и Волынь остались в середине турнирной таблицы с 20 и 18 очками соответственно. Полесье с 17 пунктами поднялось на 12 строчку, а Агробизнес расположился на позицию ниже с 15 зачетными баллами.

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