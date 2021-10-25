В понедельник в Первой лиге состоялись два поединка 15-го тура. Читайте отчет о матче на Футбол 24.

Первая лига 2021/22, 15-й тур

ВПК-Агро – Горняк-Спорт – 1:2

Голы: Коберидзе, 90 – Мильченко, 10, Яворский, 60

Оболонь – Агробизнес – 3:1

Голы: Лукьянчук, 8, Матяж, 75, Щебетун, 90+5 – Когут, 76

Горняк-Спорт удержал победу над ВПК-Агро. Мильченко уже на 10 минуте открыл счет во встрече, а Яворский удвоил преимущество в середине второго тайма. Коберидзе отыграл один мяч, однако Горняк-Спорт довел поединок до победного конца.

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Оболонь в заключительном поединке тура обыграла Агробизнес. Экс-игрок Динамо Лукьянчук на 8 минуте вывел "пивоваров" вперед, а после перерыва Матяж и Когут обменялись голами. В конце встречи Щебетун поставил точку во встрече, доведя матч до уверенной победы Оболони.

Таким образом, киевляне поднялись на третье место, набрав 27 очков, тогда как Агробизнес с 12 пунктами остался четырнадцатым. Горняк-Спорт с 19 зачетными баллами поднялся на 8 позицию, а ВПК-Агро с 10 очками остался в зоне вылета.

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