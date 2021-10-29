Відбулись п'ятничні поєдинки у рамках 16-го туру Першої ліги. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.

Перша ліга 2021/22, 16-й тур

Полісся – Нива Т – 1:1

Голи: Янаков, 13 – Кисленко, 53

Волинь – Агробізнес – 0:1

Гол: Войцеховський, 5 (аг.)

Полісся та Нива не змогли виявити переможця. Початок був за житомирським клубом – Шаповал викотив Янакову на порожні ворота. Тернополяни відповіли по перерві – Кисленко замкнув навіс з лівого флангу та встановив остаточний рахунок у зустрічі.

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Агробізнес зумів обіграти Волинь. Єдиний гол у зустрічі вдалось забити вже на 5 хвилині – Войцеховський зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з лівого флангу. Волинь великими силами пішла в атаку, особливо наприкінці зустрічі, проте підопічні Чижевського змогли втримати переможний рахунок.

Таким чином, Нива та Волинь залишились у середині турнірної таблиці з 20 та 18 очками відповідно. Полісся з 17 пунктами піднялось на 12 сходинку, а Агробізнес розташувався на позицію нижче з 15 заліковими балами.

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