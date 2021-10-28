Кремень определился с новым наставником команды
11:45 - Читати українською
Должность главного тренера кременчугского Кременя недолго оставалась вакантной.
Роман Лактионов будет исполнять обязанности рулевого Кременя, сообщает официальный сайт клуба.
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35-летний специалист начал работать в структуре кременчужан в сентябре 2019-го. Он тренировал Кремень-Юниор, а позже ассистировал Алексею Годину в первой команде. Остался Лактионов и в штабе Игоря Столовицкого, уволенного с должности недавно.
К слову, будет помогать новому коучу Кременя тренер вратарей Дмитрий Стойко.
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