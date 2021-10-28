Роман Лактионов будет исполнять обязанности рулевого Кременя, сообщает официальный сайт клуба.

Металлист пока не планирует приглашать Маркевича

35-летний специалист начал работать в структуре кременчужан в сентябре 2019-го. Он тренировал Кремень-Юниор, а позже ассистировал Алексею Годину в первой команде. Остался Лактионов и в штабе Игоря Столовицкого, уволенного с должности недавно.

К слову, будет помогать новому коучу Кременя тренер вратарей Дмитрий Стойко.

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