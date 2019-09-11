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Перу с Самбрано в составе переиграла сборную Бразилии

08:27 151 Читати українською
Перу с Самбрано в составе переиграла сборную Бразилии
Бразилия – Перу – 0:1 / твиттер сборной Перу

Сборная Перу в рамках товарищеского матча минимально обыграла Бразилию.

Товарищеские матчи
Перу
1
1 : 0
0
Бразилия
06:30 11:09:2019
завершено
 

Товарищеские матчи.

Бразилия – Перу – 0:1

Гол: Абрам, 85

Сборная Перу в довольно равном матче вырвала победу у бразильцев. Команды не могли отличиться голом до 85-ой минуты, когда Абрам замкнул подачу Йотуна со штрафного. Интересно, что перуанцы прервали невероятную серию сборной Бразилии, не уступала 17 матчей.

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Отметим, что динамовец Самбрано провел на поле 69 минут, пока его не сменил Сантамария. Бразильцам же не помог звездный Неймар, который появился на поле на 63-ей минуте.

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