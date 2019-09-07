Неймар голом спас сборную Бразилии от поражения в матче с Колумбией – форвард впервые за три месяца появился на поле

Сборные Бразилии и Колумбии провели в Майами (США) товарищеский матч.

Товарищеский матч

Бразилия – Колумбия – 2:2

Голы: Каземиро, 19, Неймар, 58 – Мюриэль, 25 (п.), 34

В рамках товарищеского матча в американском городе Майами встретились национальные сборные Бразилии и Колумбии.

На 19-й минуте Неймар выполнил подачу с углового, которую удачно замкнул Каземиро, пробив головой в нижний левый угол ворот.

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Еще до перерыва бразильцы пропустили дважды: отличился одноклубник нашего Руслана Малиновского Луис Муриэль.

Во второй половине встречи свое веское слово сказал Неймар: Дани Алвеш выполнил удобную передачу, которой в глубине штрафной воспользовался форвард ПСЖ и сделал счет ничейным.

Отметим, что для Неймара этот матч стал первым со старта нынешнего сезона.

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