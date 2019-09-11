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Перу із Самбрано у складі переграла збірну Бразилії

08:25 504 Читать на русском
Перу із Самбрано у складі переграла збірну Бразилії
Бразилія – Перу – 0:1 / твіттер збірної Перу

Збірна Перу в рамках товариського матчу мінімально обіграла Бразилію.

Товариські матчі
Перу
1
1 : 0
0
Бразилія
06:30 11:09:2019
завершено
 

Товариські матчі.

Бразилія – Перу – 0:1

Гол: Абрам, 85

Збірна Перу в досить рівному матчі вирвала перемогу в бразильців. Команди не могли відзначитись голом аж до 85-ої хвилини, коли Абрам замкнув подачу Йотуна зі штрафного.

Відзначимо, що динамівець Самбрано провів на полі 69 хвилин, поки його не змінив Сантамарія. Бразильцям же не допоміг зірковий Неймар, який з'явився на полі на 63-ій хвилині.

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