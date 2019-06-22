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Перу – Бразилия: онлайн-трансляция матча 3-го тура Копа Америка-2019

21:55 343 Читати українською
Перу – Бразилия: онлайн-трансляция матча 3-го тура Копа Америка-2019
Перу – Бразилия: онлайн-трансляция матча 3-го тура Копа Америка-2019

Сборные Перу и Бразилии померяются силами в рамках группового этапа Кубка Америки-2019. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч третьего тура группового этапа Копа Америка-2019 Перу – Бразилия стартует в 22:00 по киевскому времени. Поединок имеет очень важное значение, ведь для обеих команд вопрос выхода в плей-офф ещё не решен. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведёт "Футбол 24".

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Стартовые составы

Перу: Гальесе – Адвинкула, Араухо, Абрам, Трауко – Тапиа, Йотун – Поло, Фарфан, Куэва – Геррейро

Запасные: Каседа, Альварес, Альдо, Сантамария, Виллакорта, Рауль Марио, Самбрано, Претелли, Флорес, Карильйо, Кальенс, Гонсалес

Бразилия: Алиссон – Дани Алвес, Маркиньос, Тьягу Силва, Фелипе Луис – Каземиро, Артур, Коутинью – Жезус, Фирмино, Эвертон

Запасные: Эдерсон, Рамос, Миранда, Нерес, Виллиан, Алекс Сандро, Милитао, Аллан, Пакета, Ришарлисон, Фагнер

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