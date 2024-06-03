Игроков Реала Джуда Беллингема и Винисиуса отметил УЕФА за прекрасные выступления в Лиге чемпионов.

УЕФА на официальном сайте сообщил, что вингера "сливочных" признали лучшим игроком завершившегося турнира. В сезоне-2023/24 Винисиус сыграл в 10 матчах Лиги чемпионов, отметившись шестью голами и пятью ассистами.

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"Винисиус провел серию сенсационных матчей за Реал на протяжении всей победной кампании, забив всего шесть мячей, включая решающий гол в финале против дортмундской Боруссии", – написано в комментарии на официальном сайте УЕФА.

Лучшим молодым игроком Лиги чемпионов признан Джуд Беллингем. В сезоне-2023/24 хавбек Реала провел в турнире 11 матчей, забив четыре гола и отдав пять голевых передач.

Напомним, что в финале турнира Реал обыграл Боруссию Д (2:0), что позволило выиграть Лигу чемпионов в 15 раз в истории клуба.

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