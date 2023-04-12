"Я пересмотрел финал Лиги конференций с Ромой. Он оказался не таким плохим, каким я себе его представлял до этого. Я не обсуждал этот матч с парнями после поражения, и он запомнился мне не самым качественным в нашем исполнении. Но я пересмотрел его и увидел много положительных вещей в нашем исполнении. Мы провели много отличных атак и очень здорово проявили себя впереди.

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Рома тогда создала единственный шанс в матче, который реализовала. Думаю, мы играли гораздо лучше. Но тогда мне так не казалось! По итогам просмотра этого финала я скорректировал тактику на завтрашний матч с Ромой.

То, что мне нравится футбол Гвардиолы, не означает, что я не ценю Моуринью. Его трофеи говорят сами за себя", – приводит слова Слота Voetbal International.

Матч Фейеноорд – Рома состоится в четверг, 13 апреля.

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