Полуфинал Кубка Нидерландов между Фейеноордом и Аяксом был приостановлен из-за брошенного предмета в голову полузащитнику Аякса Дэви Классену.

Кубок Нидерландов, 1/2 финала

Фейеноорд – Аякс – 1:2

Голы: Хименес, 45+2 – Тадич, 14, Классен, 51

Удален: Тейлор, 90+6 (Аякс)

Инцидент произошел на 61-й минуте, когда капитаны Душан Тадич и Оркун Кёкчю подрались возле боковой линии. Между игроками обеих команд случилась массовая потасовка, и Классен, оторвавшись от основной группы игроков, получил удар предметом по затылку. Как информирует Voetbal International, скорее всего, это была зажигалка.

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Первое время Дэви лежал на газоне, а когда поднялся, то долго общался с главным арбитром встречи по поводу продолжения матча в такой атмосфере. В это же время на поле выбежал наставник Аякса Джон Хейтинга, и увёл своих подопечных с поля в подтрибунное помещение.

Через полчаса игра возобновилась при счёте 2:1 в пользу Аякса. После возобновления встречи команды больше не забивали.

Амстердамская команда вышла в финал Кубка Нидерландов, в котором сыграет с ПСВ. Это – повторение прошлогоднего финала. В прошлом году эйндховенский клуб справился с Аяксом со счётом 2:1.

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