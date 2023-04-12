"Я переглянув фінал Ліги конференцій із Ромою. Він виявився не таким поганим, яким я собі його уявляв до цього. Я не обговорював цей матч із хлопцями після поразки, і він запам'ятався мені не найякіснішим у нашому виконанні. Але я переглянув його і побачив багато позитивних речей у нашому виконанні. Ми провели багато відмінних атак і чудово проявили себе попереду.

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Рома тоді створила єдиний шанс у матчі, який реалізувала. Думаю, ми грали набагато краще. Але тоді мені так не здавалося! За підсумками перегляду цього фіналу я скоригував тактику на завтрашній матч із Ромою.

Те, що мені подобається футбол Гвардіоли, не означає, що я не ціную Моурінью. Його трофеї говорять самі за себе", – наводить слова Слота Voetbal International.

Матч Фейєнорд – Рома відбудеться в четвер, 13 квітня.

Аякс пережив "кривавий" матч і вийшов до фіналу Кубка Нідерландів – вболівальники розбили зірці гостей голову