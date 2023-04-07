32-летнего болельщика Фейеноорда задержали прямо на стадионе во время полуфинального матча Кубка Нидерландов с Аяксом.

На 61-й минуте при счёте 2:1 в пользу Аякса болельщик Фейеноорда бросил в голову Дэви Классена зажигалку, и разбил игроку голову. Главный арбитр встречи приостановил матч на полчаса, после чего команды всё-таки доиграли встречу. Больше голов в тот вечер забито не было.

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Как информирует Voetbal International, роттердамская полиция арестовала 32-летнего болельщика Фейе прямо во время матча. В настоящее время житель Рулофарендсвена проходит по этому делу в статусе подозреваемого. Следствие должно будет установить, причастен ли он к инциденту или нет.

Классен не смог доиграть матч и досрочно попросил замену из-за болей в голове.

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