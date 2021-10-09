"В Мадриде все отрицают, но я думаю, что Реал долго работал над подписанием Мбаппе свободным агентом. Они публично говорили о Мбаппе в течение двух лет. За это они должны быть наказаны.

ПСЖ готовит контракт для Мбаппе с удвоенной зарплатой

Я вижу неуважение к Мбаппе. Он не обычный игрок, а один из лучших в мире. Тренер, совет директоров, игроки Реала открыто говорили о Килиане... Я думаю, что это часть их плана. Это неуважение.

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Наша идея – продлить контракт Мбаппе. Ничего не поменялось. Килиан – жемчужина, он идеален для ПСЖ... Сейчас у нас есть Килиан, Лео, Ней. Мы никогда не планировали будущее ПСЖ без Мбаппе", – приводит слова Леонардо Marca.

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