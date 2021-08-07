Каталонские папарацци поймали президентов мадридского Реала и туринского Ювентуса в аэропорту Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

Реал и Барселона сделали резкие заявления относительно миллиардной продажи Ла Лиги – с ней связывают уход Месси

Дуэт вдохновителей идеи Европейской Суперлиги должен встретиться с президентом "блаугранас". Местная пресса предполагает, что тройка президентов разморозит процесс создания элитной лиги на фоне проблем Барсы с финансами. Из-за жестких правил Ла Лиги каталонцы не смогли удержать в команде Лионеля Месси, а также имеют проблемы с регистрацией новичков.

Однако, настоящей причиной встречи Переса с Лапортой может быть сделка по продаже части прав Ла Лиги фонду CVC. В свою очередь Аньелли прибыл в столицу Каталонии в связи с участием Ювентуса в Кубке Гампера.

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