Прощание Лионеля Месси с Барселоной было не единственным инфоповодом, который вчера "взорвал" Испанию.

Реал и Барселона сделали официальные заявления, в которых выступают против решения Ла Лиги продать фонду CVC 11% аудиовизуальных прав на 50 лет. Испанские клубы разделят между собой около 2,43 млрд евро, однако даже такая сумма не убедила двух гигантов.

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Мадридцы и каталонцы возмущены, что Лига почти не консультировалась с клубами. Также настораживает срок соглашения – за 50 лет реалии рынка могут кардинально измениться. Ранее CVC предлагал похожие контракты немецким и итальянским лигам, однако те отказали.

Испанская пресса добавляет, что продажа Ла Лиги повлияла на решение Барселоны попрощаться с Лионелем Месси. Президент "блаугранас" Жоан Лапорта якобы был настроен поддержать авантюрную сделку и получить деньги для сохранения аргентинца. Впрочем, босс Реала Флорентино Перес убедил коллегу отказаться от компромисса с Ла Лигой, чтобы в будущем продолжить борьбу за Суперлигу.

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