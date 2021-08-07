Каталонські папараці впіймали президентів мадридського Реала і туринського Ювентуса в аеропорту Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

Реал і Барселона зробили різкі заяви щодо мільярдного продажу Ла Ліги – з ним пов'язують відхід Мессі

Дует натхненників ідеї Європейської Суперліги повинен зустрітися з президентом "блаугранас". Місцева преса припускає, що трійка президентів розморозить процес створення елітної ліги на фоні проблем Барси з фінансами. Через жорсткі правила Ла Ліги каталонці не змогли втримати в команді Ліонеля Мессі, а також мають проблеми з реєстрацією новачків.

Проте, справжньою причиною зустрічі Переса з Лапортою може бути угода з продажу частини прав Ла Ліги фонду CVC. Натомість Аньєллі прибув до столиці Каталонії через участь Ювентуса в Кубку Гампера.

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